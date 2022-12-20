США ещё ничего не передали Украине по ленд-лизу

Вашингтон на данный момент не передал киевскому режиму ни одной единицы оружия по программе ленд-лиз. США передают вооружения по другим программам.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что таким образом Штаты хотят сэкономить бюджет Незалежной, поскольку по программе "ленд-лиз" оружие передается по лизингу или в аренду, а сейчас Белый дом оказывает военную помощь Украине за счет своего федерального бюджета.

"Преимущество — быстрота принятия администрацией США решений по упрощённой процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток — объёмы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины", — отметил украинский дипломат.