Вашингтон на данный момент не передал киевскому режиму ни одной единицы оружия по программе ленд-лиз. США передают вооружения по другим программам.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Он отметил, что таким образом Штаты хотят сэкономить бюджет Незалежной, поскольку по программе "ленд-лиз" оружие передается по лизингу или в аренду, а сейчас Белый дом оказывает военную помощь Украине за счет своего федерального бюджета.
"Преимущество — быстрота принятия администрацией США решений по упрощённой процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток — объёмы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины", — отметил украинский дипломат.
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Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.