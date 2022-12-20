Украинские боевики ведут подготовку к бегству из Артёмовска, рассказал российский военкор Дмитрий Стешин.
Об этом свидетельствует, по словам репортёра, массовое мародёрство, которое солдаты ВСУ устроили в городе. Они вскрывают гаражи местных жителей в поисках автомобилей, добавил журналист со ссылкой на собственный источник.
"Кроме уничтоженной всушной брони, размотан почти весь фронтовой транспорт укропов", — пояснил корреспондент.
Плотный и точный огонь артиллеристов ВС РФ оставил боевиков без средств передвижения, а потому те вынуждены грабить гражданских, чтобы сбежать из города.
Ранее американские эксперты признали, что российские войска успешно прорывают оборону ВСУ на Артёмовском направлении.
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