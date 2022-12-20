Военкор Стешин: ВСУ готовятся "драпать" из Артёмовска и воруют машины жителей

Украинские боевики ведут подготовку к бегству из Артёмовска, рассказал российский военкор Дмитрий Стешин.

Об этом свидетельствует, по словам репортёра, массовое мародёрство, которое солдаты ВСУ устроили в городе. Они вскрывают гаражи местных жителей в поисках автомобилей, добавил журналист со ссылкой на собственный источник.

"Кроме уничтоженной всушной брони, размотан почти весь фронтовой транспорт укропов", — пояснил корреспондент.

Плотный и точный огонь артиллеристов ВС РФ оставил боевиков без средств передвижения, а потому те вынуждены грабить гражданских, чтобы сбежать из города.

Ранее американские эксперты признали, что российские войска успешно прорывают оборону ВСУ на Артёмовском направлении.