ISW: российские войска прорвали украинскую оборону в центре Марьинки

Эксперты американского Института изучения войны опубликовали очередную сводку о ходе СВО, где признали успехи российской армии.

Аналитики из США отметили, что подразделения ВС РФ успешно атаковали вдоль линии Святово-Кременная и вели штурмовые действия в районе Артёмовска и Донецка.

"Российские войска прорвали украинскую оборону в центре Марьинки и продвинулись дальше на запад", — гласит отчёт специалистов.

Они уточнили, что освобождение населённого пункта открывает армии России путь на крупный украинский транспортный узел вблизи Курахово.

Ранее стало известно, что украинских боевиков удалось вытеснить в частный сектор Марьинки, где отсутствуют любые возможности для обороны.