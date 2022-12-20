Эксперты американского Института изучения войны опубликовали очередную сводку о ходе СВО, где признали успехи российской армии.
Аналитики из США отметили, что подразделения ВС РФ успешно атаковали вдоль линии Святово-Кременная и вели штурмовые действия в районе Артёмовска и Донецка.
"Российские войска прорвали украинскую оборону в центре Марьинки и продвинулись дальше на запад", — гласит отчёт специалистов.
Они уточнили, что освобождение населённого пункта открывает армии России путь на крупный украинский транспортный узел вблизи Курахово.
Ранее стало известно, что украинских боевиков удалось вытеснить в частный сектор Марьинки, где отсутствуют любые возможности для обороны.
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Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.