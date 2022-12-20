Американская армия не готова участвовать в новых конфликтах из-за поставок огромного количества военной техники Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, оборонные предприятия США не способны в быстрые сроки восполнить запасы оружия. В статье сказано, что на создание новых переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, скорее всего, понадобятся долгие годы.
Как пояснили обозреватели газеты, в общей сложности США выделили на помощь Киеву в сфере безопасности свыше 19 миллиардов долларов. Журналисты также подчеркнули: Вашингтон неоднократно предоставлял Вооружённым силам Украины (ВСУ) западные ракеты, снаряды и патроны, которые хранились в складских помещениях Пентагона.
"Всё это спровоцировало истощение американских запасов техники и снизило готовность ВС США к конфликтам", — резюмировали авторы публикации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США и НАТО в превращении Украины в полигон для испытания новых видов вооружений.
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Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.