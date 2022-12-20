Британский премьер Сунак призвал лишить РФ способности пополнять запасы оружия

Британский премьер Риши Сунак потребовал лишить Вооружённые силы РФ возможности пополнения запасов оружия для проведения спецоперации.

По его словам, западные страны должны нарастить поставки военной техники для украинской армии и создать препятствия для российских войск.

"Это означает, что мы должны преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресекать международную поддержку Москвы", — цитирует Сунака Washington Examiner.

Ранее премьер-министр Великобритании назвал бессмысленными разговоры о прекращении огня на Украине. Он считает, что диалог между Москвой и Киевом возможен лишь в том случае, если ВС РФ покинут украинские территории.

Кроме того, Сунак подчеркнул: в 2023 году Лондон намерен передать украинским военнослужащим сотни тысяч боеприпасов для артиллерийских установок. Он пояснил, что стоимость контракта составит 250 миллионов фунтов стерлингов.