Британский премьер Риши Сунак потребовал лишить Вооружённые силы РФ возможности пополнения запасов оружия для проведения спецоперации.
По его словам, западные страны должны нарастить поставки военной техники для украинской армии и создать препятствия для российских войск.
"Это означает, что мы должны преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресекать международную поддержку Москвы", — цитирует Сунака Washington Examiner.
Ранее премьер-министр Великобритании назвал бессмысленными разговоры о прекращении огня на Украине. Он считает, что диалог между Москвой и Киевом возможен лишь в том случае, если ВС РФ покинут украинские территории.
Кроме того, Сунак подчеркнул: в 2023 году Лондон намерен передать украинским военнослужащим сотни тысяч боеприпасов для артиллерийских установок. Он пояснил, что стоимость контракта составит 250 миллионов фунтов стерлингов.
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Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.