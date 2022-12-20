Боевик ВСУ: на Бахмутском направлении просто ужас

Боевик Вооружённых сил Украины рассказал, что в Мариуполе было тяжело, но на Бахмутском направлении просто кошмар.

"В Мариуполе было сложно, но то, что мы видим на Бахмутском направлении — это капец", — сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

Ранее сообщалось, что на линии соприкосновения на Донбассе продолжаются бои. Особенно "жарко", передают военкоры, на Артёмовском направлении.