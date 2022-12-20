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Боевик ВСУ: на Бахмутском направлении просто ужас

Силовые структуры

Боевик Вооружённых сил Украины рассказал, что в Мариуполе было тяжело, но на Бахмутском направлении просто кошмар.

"В Мариуполе было сложно, но то, что мы видим на Бахмутском направлении — это капец", — сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

Ранее сообщалось, что на линии соприкосновения на Донбассе продолжаются бои. Особенно "жарко", передают военкоры, на Артёмовском направлении.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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