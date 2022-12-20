Боевик Вооружённых сил Украины рассказал, что в Мариуполе было тяжело, но на Бахмутском направлении просто кошмар.
"В Мариуполе было сложно, но то, что мы видим на Бахмутском направлении — это капец", — сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".
Ранее сообщалось, что на линии соприкосновения на Донбассе продолжаются бои. Особенно "жарко", передают военкоры, на Артёмовском направлении.
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Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.