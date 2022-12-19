Военкор рассказал об "артёмовской мясорубке": очень тяжёлые бои

На линии соприкосновения на Донбассе продолжаются бои. Особенно "жарко", передают военкоры, на Артёмовском направлении, которое, как уверял несколько дней назад "говорящая голова" Офиса украинского президента Алексей Арестович, "не имеет оперативного значения для ВСУ".

То ли советник главы президентского кабинета на самом деле (как он раньше признавался) все свои "инсайты" берёт из собственной головы, то ли ему ничего важного не говорят и он знать не знает про то, что Киев перебрасывает туда новые и самые боевые резервы.

ВСУ подтягивают резервы

По данным Народной милиции ЛЛНР, командование ВСУ перебросило в район города Артёмовск в Донецкой Народной Республике "порядка 800 мобилизованных солдат, большинство из которых не имеют навыков владения оружием". Об этом сообщил Андрей Марочко, отметив:

"Судя по всему у Киева все боеспособные части уже выведены из строя на этом направлении, либо их жалеют, отправляя "пушечное мясо" на "передок".

Понедельник на Артёмовском направлении

Как сообщил сегодня, 19 декабря, военкор Борис Рожин, на середину дня "продолжаются бои за Опытное". Причем бои жёсткие — "фактически за каждый дом и позицию".

По его словам, ВСУ цепляются за каждый клочок земли — у них явно есть приказ "держаться". Более того, ВСУ, пытаясь стабилизировать фронт, стягивают резервы в районе Клещеевки и Курдюмовки:

"На фронте отмечаются части, которые ранее действовали в Херсонской и Запорожской областях. Сейчас их кидают в топку Артемовской мясорубки, чтобы удержать город, — пишет Рожин в своём Telegram-канале. — Наши продолжают давить на Подгородное и в промзоне. В жилых кварталах на юго-восточных окраинах Артемовска серьезного продвижения пока нет. Вместе с тем усиливается огневое поражение сил ВСУ в Артемовске, в районе Часов Яра и у Красной горы".

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"Мирных не жалеть" — установка ВСУ

В заложниках ВСУ остаются мирные жители сёл, находящихся рядом с Артёмовском (украинцы называют город Бахмутом). Их жизни для украинских военных не значат ровным счётом ничего, потому что, как говорит на распространившемся в соцсетях видео какая-то женщина в форме ВСУ, но без знаков отличия, "они все сепарня и кацапы".

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