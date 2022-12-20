Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Нэан: Запад должен признать свои преступления, прежде чем судить Путина
Фронтовик ДНР: жители Донбасса положительно отнеслись к СВО и референдуму
Полковник Макгрегор: США продлевают страдания Украины, игнорируя интересы России
Депутат Кюбертафон заявил, что военные запасы Франции истощились из-за помощи Украине
Bloomberg: Украина получит нескольких тысяч антенн Starlink
Продюсер Пригожин раскритиковал певицу Монеточку за её слова о покойном Кобзоне
Новейший кроссовер УРАЛ-4320 2022-2023 за 1,2 млн рублей представлен на фоторендерах
Военкор Коц: смерть наёмников оборачивается для ВСУ потерей личного состава
Кедми заявил, что для сохранения отношений с Белоруссией и Сербией Россия должна показывать силу

Спикер ВСУ: Будем врать про кучу сбитых ракет — Patriot никто не даст

Силовые структуры

Пропаганда Украины, которая озвучивает большие проценты эффективности систем ПВО работает против Киева в плане поставок оружия.

Спикер ВСУ: Будем врать про кучу сбитых ракет — Patriot никто не даст

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Проценты можно считать по-разному. Но не стоит гоняться за этим процентом, потому что если мы будем говорить, что мы всё 100 процентов тут сбиваем, то наши западные партнёры скажут — зачем же тогда вам это оружие? На самом деле не всё так хорошо, как нам бы хотелось, потому что система ПВО истощается", — отметил в эфире телеканала "NTA" Игнат.

По его словам, в данном случае наиболее идеальный вариант — сбивать русские ракеты на старте.

Будет ли в ВСУ достаточное количество ракет "Patriot", чтобы уничтожать ракеты ВС РФ, он не знает. Поэтому лучше всего всё же "длинная рука", чтобы уничтожать их там, откуда они запускаются, подытожил Игнат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня

После падения ракет в Польше опасения по поводу начала полномасштабной войны обострились.

Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
Критик Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Армия Украины утилизирована. Залужный требует от Зеленского новой крови Ольга Лебедева Знак зодиака 20 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев За бомбёжку гитлеровского Берлина в 1941 году полагалось две тысячи рублей Сергей Лебедев
Кедми заявил о необходимости разрыва дипотношений России и Польши
Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году
"ТМВ": Кремль предупредил Зеленского, что "Кинжал" для него готов
"ТМВ": Кремль предупредил Зеленского, что "Кинжал" для него готов
Последние материалы
Нэан: Запад должен признать свои преступления, прежде чем судить Путина
Фронтовик ДНР: жители Донбасса положительно отнеслись к СВО и референдуму
Полковник Макгрегор: США продлевают страдания Украины, игнорируя интересы России
Депутат Кюбертафон заявил, что военные запасы Франции истощились из-за помощи Украине
Bloomberg: Украина получит нескольких тысяч антенн Starlink
Продюсер Пригожин раскритиковал певицу Монеточку за её слова о покойном Кобзоне
В России растёт число тяжких преступлений с применением оружия и боеприпасов
Новейший кроссовер УРАЛ-4320 2022-2023 за 1,2 млн рублей представлен на фоторендерах
Военкор Коц: смерть наёмников оборачивается для ВСУ потерей личного состава
Кедми заявил, что для сохранения отношений с Белоруссией и Сербией Россия должна показывать силу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников