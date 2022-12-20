Пропаганда Украины, которая озвучивает большие проценты эффективности систем ПВО работает против Киева в плане поставок оружия.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
"Проценты можно считать по-разному. Но не стоит гоняться за этим процентом, потому что если мы будем говорить, что мы всё 100 процентов тут сбиваем, то наши западные партнёры скажут — зачем же тогда вам это оружие? На самом деле не всё так хорошо, как нам бы хотелось, потому что система ПВО истощается", — отметил в эфире телеканала "NTA" Игнат.
По его словам, в данном случае наиболее идеальный вариант — сбивать русские ракеты на старте.
Будет ли в ВСУ достаточное количество ракет "Patriot", чтобы уничтожать ракеты ВС РФ, он не знает. Поэтому лучше всего всё же "длинная рука", чтобы уничтожать их там, откуда они запускаются, подытожил Игнат.
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