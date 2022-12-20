Фронтовик ДНР: жители Донбасса положительно отнеслись к СВО и референдуму

Донбасс положительно воспринял начало российской спецоперации по демилитаризации Украины, сообщил хроникёр-фронтовик ДНР Дмитрий Гау.

В интервью argumenti.ru он назвал жителей ДНР и ЛНР "эталоном человечности". По его словам, за время боевых действий люди стали сильнее, ведь им неоднократно приходилось сталкиваться с предательством и ложными обещаниями.

Как пояснил Гау, народ мечтает о восстановлении разрушенной инфраструктуры и наведении порядка в различных органах власти.

"Начало СВО было воспринято положительно, как и референдум", — указал фронтовик.

При этом он подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают ежедневно наносить удары по Донецку и другим населённых пунктам Донбасса. Гау выразил надежду на то, что в новом 2023 году жители ДНР и ЛНР обретут долгожданный мир, а затем начнут восстанавливать работу предприятий.