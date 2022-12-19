Минобороны: ВС России уничтожили более 130 солдат ВСУ на Донецком направлении

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации заняли выгодные позиции на Донецком направлении.

Как отметили в военном ведомстве, артиллеристы не позволили украинским солдатам совершить разведку боем в районах Спорного, Новгородского, Водяного, Ленинского и Невельского в Донецкой Народной Республике.

"За сутки ликвидировано свыше 130 военных ВСУ", — сообщили в министерстве.

Вместе с этим в МО рассказали об уничтожении двух танков, трёх боевых бронированных машин и трёх автомобилей противника.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что системы противовоздушной обороны ВС России сбили в Белгородской области четыре американские ракеты.