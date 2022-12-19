Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации заняли выгодные позиции на Донецком направлении.
Как отметили в военном ведомстве, артиллеристы не позволили украинским солдатам совершить разведку боем в районах Спорного, Новгородского, Водяного, Ленинского и Невельского в Донецкой Народной Республике.
"За сутки ликвидировано свыше 130 военных ВСУ", — сообщили в министерстве.
Вместе с этим в МО рассказали об уничтожении двух танков, трёх боевых бронированных машин и трёх автомобилей противника.
Ранее в Минобороны подчеркнули, что системы противовоздушной обороны ВС России сбили в Белгородской области четыре американские ракеты.
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