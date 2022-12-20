Ковитиди: США готовят НАТО к войне с РФ, усиливая группировку альянса в Румынии

Усиление группировки НАТО в Румынии сигнализирует о системной подготовке альянса к войне с РФ, следует из заявления российского сенатора Ольги Ковитиди.

По её мнению, военный блок начал собирать серьёзные силы на восточном фланге, расположенном неподалёку от российской границы.

"США системно готовят НАТО к войне с Россией", — подчеркнула Ковитиди в интервью РИА Новости.

Как пояснила сенатор, румынские законодатели ещё не утвердили окончательное решение об усилении НАТО в стране, однако альянс уже перекинул туда 500 французских и 300 бельгийских военнослужащих. Она призвала ответить на такие действия рядом оборонных мероприятий.

Альянс также развернул несколько многонациональных военных формирований в Прибалтике и Польше, напомнила Ковитиди.

Ранее эксперт РИСИ Сергей Ермаков сообщил, что Варшава продолжает угрожать РФ мощным боевым потенциалом НАТО.