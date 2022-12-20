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Мирошник заявил, что неповиновение и дезертирство в войсках ВСУ подвели Киев к карательным мерам

Силовые структуры

Армия Украины несёт крупные потери. Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение. Добровольно идти в зону боевых действий, где идёт настоящая "мясорубка", почти никто не желает. Об этом рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой "Взгляд".

Мирошник заявил, что неповиновение и дезертирство в войсках ВСУ подвели Киев к карательным мерам

"Если смотреть на статистику, то армия, существовавшая на Украине до начала СВО, уже уничтожена. Официальный Киев скрывает свои реальные потери, но в общей сложности убиты уже свыше 100 тыс. человек, об этом говорила и Урсула фон дер Ляйен", — сказал дипломат.

Насчитывается свыше 300 тысяч раненых, из которых более половины не смогут потенциально обратно вернуть в зону боёв. Многие граждане покинули страну, поэтому призывать военных стало сложнее.

"При этом в рамках неофициального соглашения с Западом Киев должен непрерывно поставлять на фронт живую силу фактически в обмен на военную технику. А желающих идти воевать попросту нет", — акцентирует Мирошник.

Мирошник отметил, что для "выполнения своей части договора командование ВСУ уже начало применять карательные меры". Они используют заградотряды, насильственную мобилизацию граждан, запугивание населения, показательные расстрелы перед строем.

"Теперь Залужный пытается легализовать более жёсткие наказания на законодательном уровне. И единственное, что тормозит процесс, — выбор трактовки. Ведь офису Зеленского надо облечь это решение в патриотическую форму", — говорит дипломат.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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