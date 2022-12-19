Главком ВСУ Залужный рассказал о дезертирстве в армии Украины: дорого обходится

Валерий Залужный одобрил ужесточение закона за дезертирство. Главком ВСУ рассказал, к каким последствиям приводит самовольный уход с поля боя.

Залужный опубликовал пост, в котором отчитал военнослужащих ВСУ за дезертирство. Он уверен в необходимости принятого Верховной Радой закона об усилении ответственности за самовольное уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольное уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

"Обнаженные из-за самовольного оставления позиций участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава и территорий", — рассказал украинский военачальник.

Он отметил, что потери боевых позиций дорого обходятся ВСУ.

Ранее Валерий Залужный заявил об увольнении 10 генералов с момента начала военных действий на Украине.