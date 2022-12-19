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Главком ВСУ Залужный рассказал о дезертирстве в армии Украины: дорого обходится

Силовые структуры

Валерий Залужный одобрил ужесточение закона за дезертирство. Главком ВСУ рассказал, к каким последствиям приводит самовольный уход с поля боя.

Главком ВСУ Залужный рассказал о дезертирстве в армии Украины: дорого обходится

Залужный опубликовал пост, в котором отчитал военнослужащих ВСУ за дезертирство. Он уверен в необходимости принятого Верховной Радой закона об усилении ответственности за самовольное уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольное уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

"Обнаженные из-за самовольного оставления позиций участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава и территорий", — рассказал украинский военачальник.

Он отметил, что потери боевых позиций дорого обходятся ВСУ.

Ранее Валерий Залужный заявил об увольнении 10 генералов с момента начала военных действий на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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