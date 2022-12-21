Дислоцирующиеся в Артёмовске (Бахмуте) подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) готовят позиции и укрепрайоны для ведения боевых действий в условиях города. Об этом сообщил ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
Украинские войска, по его словам, ведут в Артёмовске активные подготовительные работы для ведения боевых действий в городских условиях.
Марочко заявил, сославшись на данные разведки, о том, что в Артёмовске ВСУ оборудуют огневые точки в квартирах мирных граждан, используя подвальные помещения социальных объектов в качестве складов ракетно-артиллерийского вооружения.
Также на улицах возводятся фортификационные сооружения, создаются укрепрайоны и копаются траншеи, добавил военный.
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