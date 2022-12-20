ВСУ взорвали дамбу под Киевом и пожалели об этом

Военные вооружённых сил Украины (ВСУ) подорвали дамбу на реке Ирпень в Киевской области, чтобы облегчить задачи по обороне региона. Однако это обернулось негативными последствиями для местных жителей, пишет журналист украинского издания "Страна".

Автор отмечает, что из-за подрыва дамбы в селе Демидов был потерян урожай. Также оказались затопленными подвалы частных домов, что привело к распространению грибка и плесени, стены начали трескаться, а фундаменты лопаться и давать просадку.

Обозреватель добавляет, что ситуация станет ещё сложнее с наступлением холодов. Почти во всех домах подвалы заполнились водой, а это грозит её замерзанием в цокольных этажах и серьёзным повреждением фундаментов.

В публикации отмечается, что жители села жалуются на бездействие властей.