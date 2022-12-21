Евсеев заявил, что Россия загонит войска ВСУ в вилку, если её сложный план сработает

Создание российско-белорусской группировки войск является посылом к удержанию подразделений киевского режима на восточном направлении. В этом случае РФ сможет открыть ещё один фронт. Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что сейчас Киев — не первоочередная цель. Войска могут попробовать зайти в Ровенскую область и перерезать коммуникации.

"ВСУ говорят: "Мы создаём фортификационные сооружения". На каком пространстве? Да, они есть в Харьковской области. А в Сумской? Черниговской? Ровенской? Это больше похоже на болтовню. Зеленский переоценил собственные тылы. Он понадеялся, что ему никто не ударит в тыл со стороны Белоруссии. Он перебросил все свои войска, вывел гарнизон из Одессы и ряда других городов. Некоторые говорят, что и в Киеве гарнизона нет. Если это так, то сам Бог велел нам попробовать их оборону на тех рубежах или перерезать коммуникации", — уверен Евсеев.

Если войска ВСУ перебросят свои подразделения на границу с Белоруссией с востока, Россия сможет быстрее вернуть все потерянные территории, потому что Киев не обладает средствами для восстановления инфраструктуры.