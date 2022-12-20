Глава МО Британии: участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятно

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что Минск, скорее всего, не станет участником военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.

"Считаю присоединение Белоруссии к конфликту в ближайшее время маловероятным", — отметил министр после выступления в парламенте Великобритании.

Вместе с этим глава военного ведомства сказал, что власти республики позволяют Вооружённым силам Российской Федерации использовать территорию Белоруссии. Также Уоллес указал на отсутствие солдат этой страны на Украине.

Ранее начальник Объединённого оперативного штаба ВСУ генерал Сергей Наев заявил о военной угрозе со стороны Белоруссии.