В Луганской Народной Республике спецслужбы России педотвратили диверсии, готовившиеся военными украинского нацбатальона "Кракен"*. Об этом проинформировали РИА Новости со ссылкой на источник.
Был обнаружен тайник диверсионной группы, в котором хранились самодельное взрывное устройство (СВУ), три гранаты РГД-5, две мины ТМ-62 и военная форма. На территории нахождения схрона также располагалась машина инкассаторов. На ней члены нацбатальона планировали добираться до места диверсии.
На данный момент идёт поиск членов диверсионно-разведывательной группы, причастных к работе "Кракена"*.
* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.
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