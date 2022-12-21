Спецслужбы РФ предотвратили диверсии в ЛНР, готовившиеся боевиками нацбатальона "Кракен"* ВСУ

В Луганской Народной Республике спецслужбы России педотвратили диверсии, готовившиеся военными украинского нацбатальона "Кракен"*. Об этом проинформировали РИА Новости со ссылкой на источник.

Был обнаружен тайник диверсионной группы, в котором хранились самодельное взрывное устройство (СВУ), три гранаты РГД-5, две мины ТМ-62 и военная форма. На территории нахождения схрона также располагалась машина инкассаторов. На ней члены нацбатальона планировали добираться до места диверсии.

На данный момент идёт поиск членов диверсионно-разведывательной группы, причастных к работе "Кракена"*.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.