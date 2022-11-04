Офицер "Кракена"* при сдаче в плен умолял не трогать и не убивать

Боец Вооружённых сил РФ рассказал подробности взятия в плен офицера нацформирования "Кракен"*.

Зачищая один из занятых поселков, подразделение ВС РФ наткнулось на раненого боевика ВСУ. Националист умолял не убивать его и не трогать, хотя никто и не собирался этого делать — с бандеровцем даже поделились водой и сигаретами, сообщает телеканал "Звезда".

После этого раненого солдата ВСУ отвели в штаб, тут вскрылись любопытные подробности — это оказался офицер националистического батальона "Кракен"*.

Дальнейшую судьбу неонациста определит российское командование.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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