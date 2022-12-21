Шурыгин заявил, что "осенний кризис" в войсках ВС РФ преодолён полностью

О том, что президент Владимир Путин был на совещании в штабе группировки СВО, стало известно на днях. Военный аналитик Владислав Шурыгин высказал своё мнение в программе "Полный контакт" на тему того, что означает встреча президента РФ с военными. Он считает, что такие совещания не происходят просто так, а всегда бывают "перед тем, как".

"Обычно это происходит тогда, когда заканчиваются какие-то большие приготовления — к учениям, каким-то очень серьёзным действиям, и идёт генеральная проверка, в том числе доклады всех по всем уровням", — говорит Шурыгин.

Аналитик подчёркивает, что Путин показал свою заинтересованность тактическим уровнем спецоперации, выразив намерение общаться с командующими. Шурыгин считает, что это может указывать на новый "серьёзный этап СВО". Он уверен, что "осенний кризис" российская армия преодолела, и теперь готова к новому наступлению.

"Фактически такие встречи бывают всегда определяющими для планов. А основной план в этом случае — это план зимней кампании. Я думаю, что мы сейчас должны ожидать каких-то достаточно серьёзных действий", — высказался аналитик.