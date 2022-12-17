Путин ознакомился с работой штаба родов войск и заслушал доклад по СВО

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с текущей работой объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, лидер страны заслушал доклады о ходе спецоперации на Украине.

"Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции, — сообщил Песков. — Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО".

Песков уточнил, что российский лидер также провёл ряд встреч и отдельных совещаний с командующими.