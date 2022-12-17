Президент РФ Владимир Путин ознакомился с текущей работой объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Кроме того, лидер страны заслушал доклады о ходе спецоперации на Украине.
"Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции, — сообщил Песков. — Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО".
Песков уточнил, что российский лидер также провёл ряд встреч и отдельных совещаний с командующими.
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По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".