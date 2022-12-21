После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове

На Украине вслед за объявлением воздушной тревоги начали раздаваться взрывы.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Информация о прилётах приходит из Кривого Рога, что в Днепропетровской области и Очакова (в Одесской области). По целям украинских националистов также наносят удары российские реактивные системы залпового огня.

СМИ Украины уже сообщили, что с территории Белоруссии взлетели истребители и самолёт управления А-50У.

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сирены ревут в Киеве и в западных областях.