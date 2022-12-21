На Украине вслед за объявлением воздушной тревоги начали раздаваться взрывы.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Информация о прилётах приходит из Кривого Рога, что в Днепропетровской области и Очакова (в Одесской области). По целям украинских националистов также наносят удары российские реактивные системы залпового огня.
СМИ Украины уже сообщили, что с территории Белоруссии взлетели истребители и самолёт управления А-50У.
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сирены ревут в Киеве и в западных областях.
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