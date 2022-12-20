Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить

Аналитики западных компаний продолжают изучать системы вооружения РФ.

Об этом сообщает американское издание Newsweek.

Появление комплекса "Авангард" в Оренбургской области переполошило западную прессу и военачальников альянса НАТО.

"Официальные лица Российской Федерации подтвердили, что это оружие способно летать со скоростью, которая в 27 раз превышает скорость звука, и его невозможно перехватить", — пишут авторы материала.

Военный блок в ближайшие годы ничего не может противопоставить никаких систем ПРО "Авангарду", подытожили эксперты.