Шойгу объявил о планах создать группировку войск на северо-западе России

Перед Россией возникла необходимость создания дополнительной группировки войск в северо-западной части России. Эта группировка будет создана в качестве ответной меры на действия НАТО, который продолжает расширяться и наращивать свой военный потенциал.

О таких планах оповестил глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", — сказал Шойгу.

Также Шойгу отметил, что посредством высокоточных ударов ВС РФ постепенно ослабляют военный потенциал НАТО, нарушая цепочки поставок западного оружия на Украину.