Сладков: Киев просит у Запада "оружие возмездия", это решит судьбу Украины

Киев просит у Запада баллистические ракеты. Но одно упоминание об их поставках может решить внутрироссийский спор: бить или не бить по Украине "тяжёлым" оружием. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Он также выразил уверенность в том, что удар "тяжёлым" по Украине неизбежен, отметив, что Киев делает для этого всё.

"Упоминание Украины о ядерном статусе решило вопрос с проведением СВО. Ляпнули пару раз смертельную для страны глупость и получили разрушаемую территорию. Теперь просят "оружие возмездия", — написал военкор.

Он считает, что выхода у Киева нет.

"Либо они допросятся у Запада сверхоружия и получат неимоверные разрушения и проигрыш, либо мы додавим Зеленского постепенно. Будет дольше, но результат один и тот же", — заключил репортёр.