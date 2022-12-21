Киев просит у Запада баллистические ракеты. Но одно упоминание об их поставках может решить внутрироссийский спор: бить или не бить по Украине "тяжёлым" оружием. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.
Он также выразил уверенность в том, что удар "тяжёлым" по Украине неизбежен, отметив, что Киев делает для этого всё.
"Упоминание Украины о ядерном статусе решило вопрос с проведением СВО. Ляпнули пару раз смертельную для страны глупость и получили разрушаемую территорию. Теперь просят "оружие возмездия", — написал военкор.
Он считает, что выхода у Киева нет.
"Либо они допросятся у Запада сверхоружия и получат неимоверные разрушения и проигрыш, либо мы додавим Зеленского постепенно. Будет дольше, но результат один и тот же", — заключил репортёр.
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