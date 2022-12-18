Военкор Сладков: "гигантский удар" по Украине решит всё и навсегда

На обстрелы Донецка, по которому вооружённые силы Украины (ВСУ) бьют каждый день уже скоро месяц без перерыва нужно ответить чем-то покрупнее "Калибров". И не стоит идти к последней черте так мучительно и медленно.

Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков, комментируя воскресный вечерний удар по больнице им. Калинина в столице ДНР.

Он отметил, что по республиканской больнице ВСУ били не случайно, а вели прицельный огонь, разрушив три корпуса с больными людьми.

Журналист считает, что ответом на это должно быть превращение территории, с которой обстреливают Донецк, или той, где находятся те самые пресловутые "центры принятия решений", в дымящуюся яму.

"Это будет длится долго. Всё равно придём к большому, гигантскому удару по Украине, который решит всё и навсегда. Какая нам разница атомная бомба нас вражеская убьёт за раз, или нас всех убьют постепенно. Есть в этом какая-то логика? Или нет?" — задал вопрос репортёр в своём Telegram-канале.