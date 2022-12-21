Глава СБУ Малюк назвал женщин-сотрудниц спецслужб Украины "амазонками контрразведки"

Женщины, работающие в спецслужбах, принимают участие в различных специальных операциях, меняя свою внешность. Об этом проинформировал в интервью прессе временно исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Он отметил, что повышенного внимания требует женская составляющая в агентурной работе.

"Это высший пилотаж", — сказал Малюк.

Сотрудниц украинских спецслужб он назвал "амазонками контрразведки".

Малюк считает, что прекрасная половина человечества, работающая в тылу противника, заслуживает того, чтобы ей ставили памятники. Некоторые женщины подвергают себя пластическим операциям при изменении анкетных данных.

Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ обнаружили схрон боеприпасов ВСУ в Запорожье ЛНР.