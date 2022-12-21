Женщины, работающие в спецслужбах, принимают участие в различных специальных операциях, меняя свою внешность. Об этом проинформировал в интервью прессе временно исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Он отметил, что повышенного внимания требует женская составляющая в агентурной работе.
"Это высший пилотаж", — сказал Малюк.
Сотрудниц украинских спецслужб он назвал "амазонками контрразведки".
Малюк считает, что прекрасная половина человечества, работающая в тылу противника, заслуживает того, чтобы ей ставили памятники. Некоторые женщины подвергают себя пластическим операциям при изменении анкетных данных.
Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ обнаружили схрон боеприпасов ВСУ в Запорожье ЛНР.
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