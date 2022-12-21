Рогов: в Запорожье обнаружен очередной арсенал оружия, включая баллистическую ракету

В Запорожье найден очередной арсенал оружия, включая баллистическую ракету. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

После получения информации о возможном расположении боеприпасов в одном из заброшенных домов в Токмаке силовые ведомства приступили к проверке. В результате осмотра помещения были найдены 22 запала для гранат, три миномётные мины, два миномётных взрывателя, граната времён Великой Отечественной войны, носовая часть ракеты предположительно от (Точки У), снаряд зенитной установки предположительно (Шилка), 3 хвостовика миномётной мины, использованный тубус (РПГ 22).

На боеприпасах имелись следы коррозийного разрушения. Находка была направлена инженерно-сапёрной группе Росгвардии для уничтожения.