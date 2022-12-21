The Hill: США могут сбежать с Украины, как сбежали из Афганистана

США могут выйти из конфликта на Украине, как из Афганистана.

Об этом сообщает издание The Hill.

Автор — старший советник Атлантического совета Харлан Ульман отметил, что Соединённые Штаты и НАТО не смогут поддерживать киевский режим "вечно", учитывая, что Москва нацелена на продолжительные боевые действия.

Хотя Вашингтон и НАТО твёрдо договорились о поддержке Киева, сохранится ли эта сплоченность, если СВО будет продолжаться бесконечно?

"На первый взгляд, Украине и её президенту дали полномочия диктовать условия завершения войны. Но на каком-то этапе США будут действовать в собственных интересах. Возможно, повторится ситуация с Афганистаном, когда США договорились о выводе войск", — подытожил автор.