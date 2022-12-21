США могут выйти из конфликта на Украине, как из Афганистана.
Об этом сообщает издание The Hill.
Автор — старший советник Атлантического совета Харлан Ульман отметил, что Соединённые Штаты и НАТО не смогут поддерживать киевский режим "вечно", учитывая, что Москва нацелена на продолжительные боевые действия.
Хотя Вашингтон и НАТО твёрдо договорились о поддержке Киева, сохранится ли эта сплоченность, если СВО будет продолжаться бесконечно?
"На первый взгляд, Украине и её президенту дали полномочия диктовать условия завершения войны. Но на каком-то этапе США будут действовать в собственных интересах. Возможно, повторится ситуация с Афганистаном, когда США договорились о выводе войск", — подытожил автор.
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