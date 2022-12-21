РВ: бойцы группировки "О" ВС РФ штурмом взяли позиции ВСУ и захватили трёх пленных

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военкоры издания "Русская Весна" сообщили о новом успехе русской армии на фронте.

Военные группировки "Отважные" Вооружённых сил РФ взяли штурмом позиции украинских боевиков и захватили трёх пленных. В ходе задержания несколько бойцов сопротивлялись, в итоге были уничтожены. Двое пленных были ранены. Им оказали необходимую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь, где их состояние стабилизировали.

Ранее сообщалось, что командование подразделения 54-й ОМБр ВСУ отдало приказ не брать в плен военнослужащих войск ВС РФ.