Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военкоры издания "Русская Весна" сообщили о новом успехе русской армии на фронте.
Военные группировки "Отважные" Вооружённых сил РФ взяли штурмом позиции украинских боевиков и захватили трёх пленных. В ходе задержания несколько бойцов сопротивлялись, в итоге были уничтожены. Двое пленных были ранены. Им оказали необходимую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь, где их состояние стабилизировали.
Ранее сообщалось, что командование подразделения 54-й ОМБр ВСУ отдало приказ не брать в плен военнослужащих войск ВС РФ.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.