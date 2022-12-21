На Соледарском направлении военные 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ ведут активные боевые действия. Стало известно, что командование дало приказ не брать в плен российских военнослужащих. Об этом проинформировало "Военное обозрение" со ссылкой на Telegram-канал "Сварщики".
Командиры 54-й ОМБр распорядились "решать проблемы" с бойцами армии России, всё же оказавшимися в плену, на местах. То есть их уничтожают, несмотря на конвенции и обычаи ведения боевых действий.
Ранее сообщалось, что в ЛНР ликвидирован причастный к терактам в Крыму нацист Украины Геннадий Афанасьев.
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Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.