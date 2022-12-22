Рогозин о ранении в Донецке: "Осколок прошёл в сантиметре от позвоночника"

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал своё ранение, которое он получил в ходе обстрела ВСУ одной из гостинец в Ленинском районе Донецка.

По словам Рогозина, ему повезло, что осколок не задел позвоночник.

"Ранен в спину. Жить буду. Осколок (прошёл. — Прим. ред.) в сантиметре от позвоночника", — сказал экс-глава "Роскосмоса" RT.

Рогозин также рассказал, что при обстреле пострадали ещё несколько человек, в том числе и из его команды. Сейчас все находятся в больнице.