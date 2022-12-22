Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал своё ранение, которое он получил в ходе обстрела ВСУ одной из гостинец в Ленинском районе Донецка.
По словам Рогозина, ему повезло, что осколок не задел позвоночник.
"Ранен в спину. Жить буду. Осколок (прошёл. — Прим. ред.) в сантиметре от позвоночника", — сказал экс-глава "Роскосмоса" RT.
Рогозин также рассказал, что при обстреле пострадали ещё несколько человек, в том числе и из его команды. Сейчас все находятся в больнице.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.