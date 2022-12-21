Дмитрия Рогозина ранили в спину в Донецке при обстреле ВСУ

Дмитрия Рогозина госпитализировали. Экс-главу "Роскосмоса" ранили в Ленинском районе Донецка.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что помощник Рогозина подтвердил информацию о ранении государственного деятеля РФ.

Рогозин получил ранение в спину, его доставили в медицинское учреждение. Травмы различной степени тяжести также получили люди, которые сопровождали бывшего руководителя "Роскосмоса".

Ранее Дмитрий Рогозин назвал финальную точку СВО.