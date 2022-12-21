Дмитрия Рогозина госпитализировали. Экс-главу "Роскосмоса" ранили в Ленинском районе Донецка.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что помощник Рогозина подтвердил информацию о ранении государственного деятеля РФ.
Рогозин получил ранение в спину, его доставили в медицинское учреждение. Травмы различной степени тяжести также получили люди, которые сопровождали бывшего руководителя "Роскосмоса".
Ранее Дмитрий Рогозин назвал финальную точку СВО.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.