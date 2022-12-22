Офицер ФСБ Храпач: ударов по украинской энергетической инфраструктуре недостаточно

Одних ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины недостаточно, заявил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области разведывательно-диверсионной деятельности на объектах транспорта Сергей Храпач.

Подполковник ФСБ напомнил, что Украина — бывшая республика СССР.

"Украина всё-таки бывшая республика Советского Союза, и её подходы к мобилизационной готовности такие же, как у России. На мой взгляд, не стоит ожидать, что лишение электроэнергии какой-то территории сразу прекратит поставки", — пояснил военный "Украине.ру".

Он подчеркнул, что на украинских железнодорожных перегонах ещё остались советские дизельные тепловозы и даже паровозы, что в случае полного отключения электроэнергии в стране, поможет ВСУ наладить коммуникации между поставками и переброской личного состава и оружия с одного направления фронта на другое.