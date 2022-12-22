Зеленский: Украина не просит США воевать с Россией на её территории

Украинская сторона не просит Вашингтон начать воевать с Россией на её территории, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. Однако подчеркнул, что союз с США вышел на новый уровень.

По словам Зеленского, Вашингтону не нужно вступать в конфликт с Россией, так как Киев сам прекрасно "справится" с американскими самолётами и танками. Кроме того, президент Украины уточнил, что две страны достигли "идеального союза".

"За 300 дней… мы начали новый этап в отношениях между Украиной и США. Мы достигли уровня настоящего союза", — заявил Зеленский.

По его словам, союз наполнен на "сто процентов" реальным содержанием.