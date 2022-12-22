Украинская сторона не просит Вашингтон начать воевать с Россией на её территории, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. Однако подчеркнул, что союз с США вышел на новый уровень.
По словам Зеленского, Вашингтону не нужно вступать в конфликт с Россией, так как Киев сам прекрасно "справится" с американскими самолётами и танками. Кроме того, президент Украины уточнил, что две страны достигли "идеального союза".
"За 300 дней… мы начали новый этап в отношениях между Украиной и США. Мы достигли уровня настоящего союза", — заявил Зеленский.
По его словам, союз наполнен на "сто процентов" реальным содержанием.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.