Посол Антонов: ЗРК Patriot на Украине будут уничтожены вместе с иностранным "персоналом"

Москва обеспокоена обещание Вашингтона предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, но между тем, "все прекрасно понимают", какая судьба ждёт американское оружие и инструкторов, которые будут им управлять, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Как подчеркнул Антонов, Москва не единожды предупреждала Штаты о рискованности такого шага, так как ВС РФ и союзные войска методично уничтожают западное оружие в ходе спецоперации на Украине.

"Здесь не могут не осознавать, что западные вооружения систематично уничтожаются нашими военными, — заявил Антонов. — Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины".

Посол подчеркнул, что у ВСУ нет необходимых знаний и опыта, чтобы управляться с американскими ЗРК, значит, кроме оружия, Вашингтон, вероятно, направит в Незалежную и "персонал".