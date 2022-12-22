Президент Украины Владимир Зеленский всё же обманул своих граждан: в Артёмовске он не был.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Цель этого перформанса ясна — надо было освежить героизм бандеровского образа.
Постановочная съемка проводилась под Харьковом. Местные из Артёмовска высмеивают лидера Незалежной. Они говорят, что таких построек в городе нет, а декорации, на фоне которых позировал Зеленский, напоминают харьковские улицы.
"Учитывая то, как много утверждений о выдуманности этой поездки, укропаблики так и не соизволили предоставить доказательств с геолокациями. Если бы таковые имелись, они бы тыкали ими, где надо и не надо", — пишет ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что Зеленский экстренно посетил США из-за опасений за американскую поддержку.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.