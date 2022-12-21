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СБУ открыто призвала украинцев "стучать" на соседей и родных

Силовые структуры

Когда на временно оккупированных Украиной территориях спецслужбам попадается подозреваемое в сепаратизме лицо, то можно и "договориться", если задержанный сдаст кого-то из своих, кто работал на Россию.

СБУ открыто призвала украинцев "стучать" на соседей и родных

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

"Именно этот рубеж между коллаборационистами и неколлаборационистами — я не вижу никакой проблемы. Каждая ситуация изучается, документируется, делается её правовая оценка, далее изучает прокурор, и только после этого принимается правовое решение в виде объявления или не объявления подозрения", — в интервью неонацистской пропагандистке Наталье Мосейчук сказал глава СБУ.

Он отметил, что очень хорошо, когда у них будет много свидетелей. И если тот, кто метался "туда-сюда", и он готов дать все показания относительно всех преступлений и как всё происходило, то и для этого "стукача", и для киевского режима это будет неплохим вариантом, подытожил Малюк.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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