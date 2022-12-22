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Марочко: ВСУ формируют ударные группы с бронетехникой на Купянском направлении

Силовые структуры

Киев на Купянском направлении приступил к формированию батальонно-тактических групп, усиленных бронетехникой и артиллерией, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Марочко: ВСУ формируют ударные группы с бронетехникой на Купянском направлении

По его словам, разведчики выяснили, что украинских военных рассредоточили по разным местам для минимизации потерь личного состава ВСУ в случае огневого налёта. Кроме того, он подчеркнул: украинские подразделения начали проводить маскировку в этой зоне боёв.

"В районе населённого пункта Купянск выявлено формирование батальонно-тактических групп", — подтвердил офицер в интервью РИА Новости.

Ранее Марочко оценил ситуацию на Артёмовском направлении. Как пояснил представитель Народной милиции, военно-политическое командование Украины занимается переброской спецподразделений для удержания города. Он отметил, что Киев приказал украинским военнослужащим оказывать противодействие наступлению Вооружённых сил России, а также пресекать дезертирство в рядах ВСУ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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