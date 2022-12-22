Офицер Марочко: Киев перебрасывает спецподразделения ВСУ для удержания Артёмовска

Военно-политическое командование Украины проводит переброску дополнительных спецподразделений на Артёмовское направление. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, разведчикам удалось выяснить, что перед украинскими военнослужащими поставлена задача осуществлять противодействие наступлению Вооружённых сил РФ.

Кроме того, он отметил, что спецподразделения ВСУ, согласно требованиям Киева, должны вести манёвренную оборону в районе Артёмовска, пресекать панику и дезертирство среди украинских солдат.

"Для удержания населённого пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО", — уточнил офицер.

Ранее Марочко сообщил, что киевские власти призывают скрывать реальные потери в рядах Вооружённых сил Украины. Как пояснил представитель Народной милиции, украинским военным рекомендовано перевозить погибших на гражданском транспорте с закрытым типом прицепа. Он добавил, что медикам запретили раскрывать численность пациентов из числа солдат ВСУ.