Зеленский читал по бумажке, срывая овации в Конгрессе США: "Украина процветает"

Украинский президент Владимир Зеленский ночью 22 декабря выступил в Конгрессе США.

В зале развернули "жовто-блакитный" флаг, а самого его встречали и провожали аплодисментами. Речь Зеленский читал с бумажки, а чтобы не сбиться, водил по ней пальцем.

Всё это напоминало телешоу, где зрителей по команде заставляют хлопать в ладоши, пишет "ПолитНавигатор".

Так и конгрессмены, выслушав любую абсурдную фразу гостя, время от времени вскакивали с мест и взрывались овациями.

"Украина живёт и процветает", — восклицал Зеленский под аплодисменты политиков США.

Он отметил, что Украине предстоит "победить Кремль на поле боя", и пообещал "поворотный момент" в наступающем году, который обеспечит американская помощь, что заставило снова вскочить с мест собравшийся Конгресс.

Также гость с Украины просил больше оружия и жаловался на "сотни дронов", которые получила РФ от Ирана, призвав "остановить их, пока они не нанесли удар по нашим другим союзникам", тут в зале опять все политики вскочили с мест.

В заключение заседание объявили закрытым — никакой дискуссии не предполагалось.