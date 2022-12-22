Рогозин: ВСУ точно целились в гостиницу, кто-то "слил" данные о расположении

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, пострадавший при обстреле в Донецке, считает, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) кто-то "слил" информацию о его местонахождении.

По его словам, украинские войска атаковали гостиницу в среду, 21 декабря, примерно в 19:45.

"Произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились", — отметил Рогозин.

Кроме того, он добавил, что ВСУ использовали для ударов по зданию снаряды калибром 120 или 155 миллиметров. Как подчеркнул экс-глава Роскосмоса, в гостинице проходила рабочая встреча "узким кругом" после возвращения добровольческого подразделения.

Рогозин также обратил внимание на то, что за последние восемь лет украинская армия ни разу не осуществляла удары по этому комплексу.

Ранее бывший руководитель "Роскосмоса" подтвердил информацию о своём ранении, полученном в Донецке. По данным медиков, осколок мины, попавший в его позвоночник, извлечь не получится.