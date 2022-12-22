Помощник экс-главы Роскосмоса: осколок, попавший в позвоночник Рогозина, не получится извлечь

Согласно выводам медиков, осколок мины, который попал в позвоночник бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, не получится извлечь, сообщил его помощник.

Он также рассказал журналистам, что в эти минуты Рогозин находится на перевязке. По его словам, экс-руководитель Роскосмоса оценивает собственное состояние как удовлетворительное.

При этом помощник подчеркнул: Рогозин не собирается уезжать из больницы ДНР в другое российское медучреждение, пока не улучшится состояние военных советников, которые вместе с ним попали под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецке.

"По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины не извлекаем", — сказал он на встрече с журналистами.

Ранее Рогозин подтвердил информацию о том, что получил ранение при атаке ВСУ на одну из гостиниц Донецка.

"Ранен в спину. Жить буду", — отметил бывший глава Роскосмоса.