Под Бахмутом (Артёмовском) погиб друг советника офиса президента Украины Алексея Арестовича разведчик Александр Снегуровский. Об этом представитель киевского режима написал в своем Telegram-канале.
Арестович отметил, что погибший был актёром "Чёрного квадрата" и давно жил в США, там он работал шеф-поваром.
После начала специальной военной операции России актёр вернулся на Украину.
По словам, Арестовича, он приехал в качестве волонтёра, а затем стал разведчиком одного из подразделений и несколько раз выходил за линию фронта.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.