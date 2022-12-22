Арестович сообщил о гибели своего друга под Бахмутом

Под Бахмутом (Артёмовском) погиб друг советника офиса президента Украины Алексея Арестовича разведчик Александр Снегуровский. Об этом представитель киевского режима написал в своем Telegram-канале.

Арестович отметил, что погибший был актёром "Чёрного квадрата" и давно жил в США, там он работал шеф-поваром.

После начала специальной военной операции России актёр вернулся на Украину.

По словам, Арестовича, он приехал в качестве волонтёра, а затем стал разведчиком одного из подразделений и несколько раз выходил за линию фронта.