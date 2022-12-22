ВС РФ уничтожили до 50 военных ВСУ, развивая наступление на Донецком направлении

Российские подразделения продолжают развивать наступление на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за прошедшие сутки бойцы РФ уничтожили до 50 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что киевский режим лишился в этой зоне боёв двух танков, трёх боевых машин пехоты (БМП) и пяти автомобилей.

"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ", — подтвердили в Минобороны России.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ заняли новые господствующие высоты и рубежи в районе Донецка.

Во вторник, 20 декабря, представители Минобороны заявили о серьёзных потерях ВСУ на этом направлении. По их словам, российские солдаты с помощью комплексного огневого поражения ликвидировали свыше 100 украинских боевиков.