Российские подразделения продолжают развивать наступление на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, за прошедшие сутки бойцы РФ уничтожили до 50 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что киевский режим лишился в этой зоне боёв двух танков, трёх боевых машин пехоты (БМП) и пяти автомобилей.
"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ", — подтвердили в Минобороны России.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ заняли новые господствующие высоты и рубежи в районе Донецка.
Во вторник, 20 декабря, представители Минобороны заявили о серьёзных потерях ВСУ на этом направлении. По их словам, российские солдаты с помощью комплексного огневого поражения ликвидировали свыше 100 украинских боевиков.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.