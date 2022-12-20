Минобороны: на Донецком направлении ликвидировано более 100 ВСУшников

В ходе продвижения ВС РФ на Донецком направлении потери украинской армии составили более 100 человек. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

"В результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля", — отметили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что ударам со стороны ВС РФ подверглись позиции ВСУ, находящиеся вблизи Орловки, Бахмутского и Ивано-Дарьевки в ДНР.

Также в ДНР в районе населённого пункта Украинка российскими военными были уничтожены две радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300, доставленные сюда из центральной Украины. Помимо этого, у Константиновки в ДНР была ликвидирована станция контрбатарейной борьбы производства США.