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Поддубный: военные действия активизировались на Лиманском направлении

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Российский военный корреспондент Евгений Поддубный проинформировал о ходе СВО, сославшись на данные Telegram-канала "Иди и смотри".

Отмечается активизация боёв на Лиманском направлении. Войска Вооружённых сил России ведут обстрел позиций противника.

ВСУ осуществляют разведку боем и "прощупывают" позиции ВС РФ. При этом в Харьковскую область противник продолжает перебрасывать резервы с Южной и Западной Украины.

"Начало масштабных боёв в ЛНР остаётся лишь делом времени. ВСУ будут пытаться нанести удар в район Сватово — Кременной. На границе с Белгородской областью действуют украинские ДРГ", — докладывают военкоры канала.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Россия должна отвечать на диверсии ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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