Военкор Сладков заявил, что Россия должна отвечать на диверсии ВСУ

Ночью украинские войска обстреляли ресторанно-гостиничный комплекс "Шеш-Беш" в Донецке. В нём находился экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Спецслужбы разрабатывают планы по уничтожению каждого чиновника, который работает в зоне спецоперации. Данный обстрел наглядно показал это, заявил военкор Александр Сладков заявил.

"Все покушения, совершённые ранее в Донбассе (Захарченко, Павлов, Толстых, Мозговой и далее), затем чиновники нынешнего периода СВО — это выполнение плана диверсионной в…* с Россией, а не инициатива отдельных комбригов!" — подчеркнул он.

Военкор возмутился "разгуливанием" Владимира Зеленского то в Херсоне, то в Артёмовске. Для него даже не создали иллюзию угрозы. Сладков считает, что Россия способна вести разведку высшего уровня.

Он полагает, что важно отвечать на диверсионные вылазки противника.

"У чётко определённых персонажей должны поджилки трястись и днём, и ночью. Они должны ждать! И помнить: опасность рядом", — резюмировал Сладков.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине