Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону проведения спецоперации, чтобы проверить условия размещения военнослужащих армии РФ и боевой техники.
Глава Минобороны выслушал доклады командиров подразделений и уделил внимание обеспечению группировки ВС России в полевых условиях. Шойгу проверил, в каких условиях размещены военные, чем они питаются и как организовано лечение раненых.
Министр поблагодарил солдат за то, что они хорошо выполняют задачи СВО. Военные ответили, что находятся в боевом настроении и готовы делать всё возможное для успешного завершения спецоперации.
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и остался доволен тем, что увидел.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.