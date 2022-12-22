Шойгу прибыл с инспекцией в зону СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону проведения спецоперации, чтобы проверить условия размещения военнослужащих армии РФ и боевой техники.

Глава Минобороны выслушал доклады командиров подразделений и уделил внимание обеспечению группировки ВС России в полевых условиях. Шойгу проверил, в каких условиях размещены военные, чем они питаются и как организовано лечение раненых.

Министр поблагодарил солдат за то, что они хорошо выполняют задачи СВО. Военные ответили, что находятся в боевом настроении и готовы делать всё возможное для успешного завершения спецоперации.

Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и остался доволен тем, что увидел.