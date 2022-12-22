Ищенко заявил о достаточности мобилизованных ВС РФ для окончания СВО в 2023 году

Предстоящая мобилизация должна помочь выполнить все необходимые задачи специальной военной операции на Украине. Об этом заявил политолог, дипломат, аналитик и публицист Ростислав Ищенко в беседе с "Военным делом".

Он отметил, что ещё не все призванные солдаты задействованы непосредственно на линии фронта.

"Мы даже сейчас видим, что из 300 тысяч мобилизованных с 21 сентября только четверть находится на линии боевого соприкосновения. Остальные находятся в глубоком тылу, либо продолжают обучение в зоне СВО. Прошло уже три месяца и триста тысяч мобилизованных ещё не полностью отправлены на фронт", — сказал т политолог.

Ищенко отметил, что на предстоящий год российскую армию обеспечили достаточным резервом для ведения боёв. Дальнейшие успехи ВС РФ будут зависеть от грамотного планирования военачальников.

Политолог подчеркнул хороший опыт военнослужащих армии РФ. Некоторые из них участвовали в боевых действиях в Сирии. Он отметил, что качество состава украинских войск упало из-за сильно выбитого кадрового состава.

"Я подчёеркиваю, что возможность разгромить Украину в течении 2023 года у нас есть и, судя по всему, этой возможностью военно-политическое руководство России собирается воспользоваться. А дальше посмотрим, как будут развиваться события", — сказал аналитик.